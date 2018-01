Fahrplan für Tauernklinikum

Die Zahlen sind positiv. Vor allem der Standort Zell am See entwickelte sich gut, so Sungler. "Abteilungen wie Augen und Urologie haben richtig Fahrt aufgenommen", ist er zufrieden. "Krone"-Leser wissen: Beide Primarii wechselten von den Salk nach Zell am See. Am Mittwoch legte Sungler den Zeller Gemeindevertretern medizinische Fakten vor. Auch die anonymisierten Daten wurden mittlerweile ausgetauscht. Wichtig für leidgeprüfte Beobachter: Es gibt ein absolutes Bekenntnis zum Standort Mittersill. Überlegungen, dass daraus ein Primärversorgungszentrum werden könnte, sind endgültig vom Tisch. "Wenn wir übernehmen, bleibt Mittersill als Akutkrankenhaus erhalten", verspricht Salk-Chef Sungler. Sorgenkinder wie die Interne, wo akuter Ärztemangel herrscht, seien vor allem aufgrund jahrelanger Unsicherheit entstanden.

Knackpunkte sind derzeit noch Details in der Versorgung, wo beispielsweise Prothesen eingebaut werden. Derzeit gibt es in Zell am See die Akutversorgung, geplante Operationen wie etwa an der Hüfte werden aber in Mittersill durchgeführt. Sungler: "Wir sind dafür, dass künftig alles in Zell am See stattfinden soll."

Vorerst ausgeklammert wurde noch die Zukunft der Privatklinik Ritzensee in Saalfelden. "Es geht dort um 25 private Betten, 15 werden ohnehin Zell am See zugerechnet", so Sungler über die Dimension, die kaum ins Gewicht fallen wird. Die Tauernklinik ist damit einen Schritt Richtung Eingliederung weiter. Am 25. Jänner wird das Konzept einem erweiterten Kreis von medizinisch Verantwortlichen im Pinzgau vorgestellt. Unter Salk-Führung soll das Angebot in der "Region Süd" mit Zell, Mittersill, Schwarzach und St. Veit noch besser vernetzt werden.

Die Zeller Gemeindepolitik sieht es positiv: "Wir sind uns zu 99 Prozent einig", so VP-Stadtchef Peter Padourek. Und Vize Andreas Wimmreuter von der SP, die sich für Mittersill stark machte, meint: "Wichtig ist uns die Garantie für beide Häuser." Unter Salk-Dach kommt auf jeden Fall der OP-Umbau in Mittersill.

Sabine Salzmann, Kronen Zeitung

Zitat - SALK-Chef Dozent Paul Sungler

Wenn wieder Sicherheit herrscht, wird es auch nicht mehr schwierig sein, Ärzte für Mittersill zu gewinnen.

Zitat - Bürgermeister Peter Padourek

Die Tauernklinik steht gesund da. Es geht jetzt vor allem um die langfristige Ausrichtung für die Zukunft.