Zwei junge Frauen in Villach begrapscht!

In der Neujahrsnacht ist es in Villach zu zwei Fällen von sexueller Belästigung gekommen. Die Opfer waren junge Frauen im Alter von 17 und 19 Jahren. Bei den Tätern handelt es sich in beiden Fällen um Asylwerber aus Afghanistan. Sie kamen mit Anzeigen davon. Von der Politik werden mehr Konsequenzen gefordert.