Appell: "Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk!"

Kinder würden sich oft vom Christkind einen Hund oder eine Katze wünschen, seien aber meist mit dem neuen Familienmitglied überfordert. Die Anschaffung eines Tiers sollte daher stets gut überlegt werden. Infos dazu bietet auch das TierQuartier im 22. Bezirk.

Die Tierfachhandelskette Fressnapf setzt auch in diesem Jahr mit einer Aktion ein Zeichen: Bis einschließlich 23. Dezember werden in den Filialen keine Kleinsäuger wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Maus und Co. an Kunden mitgegeben.