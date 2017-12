Täter bei Mordversuch beinahe selbst ertrunken

Oftmals folgt die Strafe auf dem Fuß - und in diesem Fall rettete das einer 17 Jahre alten Jugendlichen am Dienstagvormittag in Berlin wohl das Leben. Das junge Mädchen war von seinem 19 Jahre alten Ex-Freund in die Havel gestoßen worden, der Bursche versuchte dann, den Teenager zu ertränken. Dabei schluckte der Nichtschwimmer allerdings selbst derart viel Wasser, dass er schließlich unterging. Er musste reanimiert werden, der Jugendlichen gelang die Flucht.