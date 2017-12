Tschechien: Laufzeit für AKW Dukovany verlängert

Die Behörden in Tschechien haben die Betriebserlaubnis für das mehr als 30 Jahre alte Kernkraftwerk Dukovany in Südmähren verlängert. Nach den Blöcken 1 und 2 erhielten nun auch die Blöcke 3 und 4 eine neue zeitlich unbefristete Genehmigung. Das teilte das staatliche Amt für atomare Sicherheit (SUJB) am Dienstag in Prag mit.