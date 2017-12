Der Kanzler als Eisbrecher für die FPÖ auf Reisen

Der Kanzler trifft heute Abend in Brüssel EU-Ratspräsident Tusk und EU-Kommissionschef Juncker sowie morgen Früh den italienischen EU-Parlamentspräsidenten Tajani. Dort hatten die Euro-Sozialisten Montag das Bedürfnis, in der Kritik an der neuen Regierung die Genossen in Wien bei Weitem zu übertreffen. Sie bedauerten den "Rückfall in die dunkelste Phase unserer Geschichte" und schlossen Sanktionen nicht aus, sollten in Österreich EU-Grundwerte bedroht sein. (Das EU-Parlament ist allerdings für Sanktionen nicht zuständig.)

Frankreichs Kommissar will "wachsam" sein

Der französische EU-Kommissar Moscovici - noch hinlänglich bekannt als Ober-Sanktionierer des Jahres 2000 gegen die Regierung Schüssel - Haider - rief in Brüssel zur "Wachsamkeit der Demokraten" auf: "Die extreme Rechte an der Macht ist niemals harmlos."