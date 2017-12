Israel boykottiert alle FPÖ-Minister

Paukenschlag nach der Angelobung der neuen österreichischen Bundesregierung am Montag: Israel hat angekündigt, sämtliche Regierungsmitglieder der FPÖ vorerst zu boykottieren. Der Umgang mit der neuen Regierung soll vom israelischen Außenministerium neu bewertet werden, bis dahin soll es nur "Kontakte zu den Beamten in den Ministerien, in denen ein FPÖ-Minister an der Spitze steht", geben, hieß es in einer Aussendung der israelischen Botschaft in Wien.