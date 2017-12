"Sanktionen gegen Österreich nicht ausgeschlossen"

"Im Gegensatz zur Regierung des Jahres 2000 wird es diesmal keine Sanktionen aus Europa geben. In den vergangenen Jahren hat sich die FPÖ einer Reinigung unterzogen." So oder ähnlich lauten derzeit die Analysen in internationalen Medien zur Angelobung der türkis-blauen Regierung unter Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache. Die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament glaubt offenbar nicht an diesen "Reinigungsprozess" und kann sich sehr wohl wieder Sanktionen gegen die österreichische Regierung vorstellen.