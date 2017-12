Wie war das mit den Männern, Frau Mangold?

Sie wurden vielfach ausgezeichnet, wo bewahren Sie alle Preise und Erinnerungen auf?

Ich bin wie der alte Marcel Prawy. Es liegt alles ungeordnet in so Nylonsackerln herum. Mir ist das völlig wurscht, was einmal damit passiert. Sollen sie es von mir aus wegschmeißen.

Vergangenen Dienstag standen Sie das letzte Mal in "Harold und Maude" in den Kammerspielen der Josefstadt auf der Bühne. Macht Sie der Abschied wehmütig?

(Erni Mangold ballt ihre Hände zu Fäusten.) Wehmütig, so ein Blödsinn! Wenn im Leben etwas vorbei ist, darf man sich nicht festkrallen. Die Entscheidung ist ja nicht von heute auf morgen gefallen. In meinem Alter kommen halt so Kleinigkeiten, einmal hoher Blutdruck, dann eine Infektion, dann platzt dir ein Äderchen. Ich habe gespürt: Das nagt an meinem Leben, es schneidet mir die Energien ab. Ich bin trotzdem aufgetreten. 75-mal hintereinander, jeden Abend! Manchmal hab ich mir gedacht: Hoffentlich schaffe ich das.

Ist jetzt wirklich Schluss?

Ja, ja, ja. Ich mache aber noch Film und Fernsehen.

"Sie ist eine der größten Schauspielerinnen unserer Zeit, ein Monstrum an Wahrhaftigkeit", hat Michael Schottenberg über Sie gesagt. Freut Sie das?

Wenn er das sagt, dann finde ich das schön.

Was wird einmal von Erni Mangold bleiben?

Goar nix. Als mir der Qualtinger den Herrn Karl gezeigt hat, habe ich gesagt: "Helmut, damit wirst du unsterblich." Er hat gemeint: "Geh!" Na, recht habe ich gehabt. Aber das ist nicht jedem gegeben. Ich bin nicht Einstein oder Mozart. Wenn ich einmal tot bin, wird sich vielleicht irgendjemand noch an die Mangold erinnern. Aber ein paar Jahre später weiß es schon keiner mehr. Das finde ich völlig okay.

Glauben Sie, dass nach dem Tod noch etwas kommt?

Nein. Wie oft soll ich das noch erklären? Nach dem Tod ist es aus. Du bist weg und kommst nicht wieder. Vielleicht schweben meine Energien dann noch irgendwo herum, in einer Fliege oder in einem Schmetterling, was weiß man.

Wie lange möchten Sie noch leben?

Was heißt noch? Was heißt möchten? Das einzige, was du tun kannst, ist Bewegung. Wenn ich nicht jeden Tag Krafttraining machen würde, dann hätte ich mein Leben nicht so gut im Griff. Mit 91 liegst du schneller im Sarg, als du glaubst! Du musst was tun. Weil die Gene machen es nicht und der liebe Gott auch nicht.