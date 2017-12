Busfahrer vertreibt Räuber mit Pfefferspray

Zwei Männer haben am Freitag in den späten Abendstunden versucht, einen Busfahrer eines ÖBB Postbusses im Salzburger Puch bei Hallein zu überfallen. Einer der Männer schlug mit dem Nothammer eine Fensterscheibe ein, worauf der Busfahrer auf eine Haltestelle fuhr. Der zweite Mann zückte ein Springermesser, hielt es dem Lenker an den Hals und forderte Geld, berichtete die Polizei Salzburg.