Kurz und Strache lassen sich Regierung absegnen

Nach der am Freitagabend erfolgten Einigung zwischen ÖVP und FPÖ stellt sich die neue Regierung heute der Öffentlichkeit vor. Zunächst wurden ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in der Früh in der Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfangen. Das Gespräch hinter der Tapetentüre dauerte eine gute Dreiviertelstunde. Danach sagte Van der Bellen, er werde nun Kontakt zu den geplanten Ministerinnen und Ministern aufnehmen. Am Montag steht die Angelobung auf dem Programm.