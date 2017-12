Anwalt: "Verbessern tut's die Situation nicht"

Die Staatsanwaltschaft habe darauf gesetzt, dass es "einem zu blöd wird, der eh schon weichgekocht ist", so der Rechtsbeistand von Grasser. "Hochegger war schon in Haft und hat weitere Verfahren vor sich. Da kann man schon hoffen, dass irgendwer irgendwelche Geschichten erzählt, die nicht stimmen", so Ainedter. Es sei "ganz klar hervorgegangen durch die Urkunden, dass Grasser mit dem Konto 400.815 nicht zu tun haben kann."

Hochegger habe gewusst, dass von der Buwog-Provision je 2,4 Millionen Euro an Grasser, Ernst Karl Plech und Walter Meischberger weiterüberwiesen wurden, hatte zuvor der Strafverteidiger des Ex-Lobbyisten am vierten Verhandlungstag im Buwog-Prozess erklärt. Damit stützt er die Anklage, die Grasser, Plech und Meischberger genau das vorwirft.