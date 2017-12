Meischberger-Anwalt: Tipp kam von Jörg Haider

Die Anklage sieht Grasser als Tippgeber, der dann auch vom Erlös aus der 9,6-Millionen-Provision der im Bieterverfahren siegreichen Immofinanz profitiert haben soll. Die Verteidigung von Grasser hatte am Donnerstag betont, es gebe keine Verbindung zwischen der Provision und Grasser.

Anwalt: Haider-Info an Meischberger landete bei Immofinanz-Chef

Zarbl erklärte am Freitag, Haider habe damals mit Meischberger telefoniert, weil er von diesem Informationen haben wollte, ob es bei der Privatisierung der Bundeswohnungen zu einer zweiten Bieterrunde käme. Dabei habe Haider Meischberger von dem Finanzierungslimit der CA Immo in Höhe von 960 Millionen Euro erzählt. Laut Zarbl habe sein Mandant dies dann dem Lobbyisten Peter Hochegger gesagt, der es schließlich dem damaligen Immofinanz-Chef Karl Petrikovics mitgeteilt habe.