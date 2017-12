Showdown für Austro-Talente beim "Supertalent"

Zweimal in der "Supertalent"-Geschichte gewann bereits ein Hund. Auch beim Finale am Samstag (20.15 Uhr, RTL) haben die Vierbeiner gute Chancen: Die deutsche Alexa Lauenburger, 10, hat gleich acht Mischlingshunde mit auf die Bühne gebracht und will erneut mit ihrer Tier-Dressur punkten.