92-Jährige von Räuberin in Toilette eingesperrt

Schock für eine 92 Jahre alte Frau am Donnerstagvormittag in ihrer Wohung im Wiener Bezirk Brigittenau: Als die Pensionistin nach dem Läuten die Türe öffnete, wurde sie von einer Unbekannten in die Räumlichkeiten gedrängt und auf der Toilette eingesperrt. In der Zwischenzeit stürmte ein Komplize - ob Mann oder Frau ist nicht bekannt - hinein und durchsuchte die Wohnung.