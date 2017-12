Kurz fordert: "Falsche Flüchtlingspolitik ändern!"

Kritik von EU-Kommission und Kern, Lob von Visegrad-Gruppe

Scharfe Kritik an Tusk kam aus der EU-Kommission, auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zeigte sich empört: "Das grundsätzliche Denken, das in dem Brief von Tusk zum Ausdruck kommt, lehne ich im höchsten Maße ab", sagte er in Brüssel. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel distanzierte sich ebenso von den Aussagen des EU-Ratspräsidenten.

Die osteuropäischen Staaten hingegen, die Flüchtlingsquoten weiterhin entschieden ablehnen, lobten Tusk. "Es ist höchst erfreulich, dass endlich eine europäische Führungspersönlichkeit, noch dazu der Ratspräsident, die Wahrheit ausspricht, die jeder kennt", erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto im Namen der Visegrad-Staaten Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen.