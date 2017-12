Kärntens Mr. Schneeschuh

Draußen unterwegs zu sein, das passt zu Christian Pinnegger, ist er doch Spezialist für Outdoortrainings, Teamentwicklung, Erlebnispädagogik, eben alles rund um die Berge - und am liebsten zeigt er diese seinen Kunden. Und im Winter "kleben" dabei Schneeschuhe fast an seinen Füßen.

"Schneeschuhwandern ist einfach faszinierend, denn jeder kann damit unser Winterwunderland erleben", verrät Pinnegger beim gemeinsamen Aufstieg mit der "Krone" auf den Schönwipfel (Cima Bella), den 1911 Meter hohen Grenzberg zwischen Kärnten und Italien. Gestartet wird nahe Tarvis, in einem romantischen, abgelegenen Tal hinter dem Ort Ugovizza. Der Berg ist bei Skitourengehern ein beliebtes Tourenziel, wie auch die vielen Aufstiegs- und Abfahrtsspuren zeigen - was das Finden des Weges zum Gipfel sehr erleichtert.

Der Schieflinger ist auch der Obmann der Kärntner Bergwanderführer und stolz darauf, dass sich immer mehr Kärntner einem Wanderführer anvertrauen, um vor der Haustür einfach Neues zu entdecken.