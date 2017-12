Der dunkelste "Star Wars" aller Zeiten

Die Schauspieler liefern allesamt eine tolle Leistung ab. Da stimmt einfach die Chemie, da läuft der Schmäh, wie es sich Fans zu Recht erwarten dürfen. Vor allem Oscar Isaac als Kampfpilot Poe Dameron und Carrie Fisher als Generalin Lea haben diesmal viel mehr zu tun. John Boyegas Finn ebenso wie Daisy Ridleys Rey bleiben faszinierende neue Figuren im "Star Wars"-Universum. Und sogar Captain Phasma (Gwendolyn Christie aus "Game of Thrones") bekommt mehr zu tun, als nur metallisch-glänzend zu posieren und in den Müll verfrachtet zu werden.

Luke Skywalker hat aufgegeben

Herz und Seele von "Die letzten Jedi" ist Mark Hamill als Luke Skywalker. Verblasst ist der jungenhafte Charme seines ersten "Star Wars"-Abenteuers, an seine Stelle ist ein von Schuldgefühlen zerfressener, desillusionierter Exilant getreten, der nur mehr das Ende der Jedi herbeisehnt. Luke Sykwalker, die titelgebende "neue Hoffnung" der Galaxis, hat aufgegeben. Er sieht eine Welt in Trümmern, eine Welt, von der er dachte, dass er sie gerettet hat. Es scheint so, als liege es alleine an der nächsten Generation, die Scherben aufzusammeln und etwas Neues zu wagen. Spannende Zeiten sind jedenfalls auch in der "Star Wars"-Zukunft garantiert.