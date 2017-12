Auf diese Fragen wollen "Star Wars"-Fans Antworten

Wer wechselt die Seite?

Innere Zerwürfnisse und Konflikte mit der Macht sind seit jeher Bestandteil der Star-Wars-Saga. Aus Anakin Skywalker wurde Darth Vader, der kurz vor seinem Tod dann aber doch erkennen musste, dass noch Gutes in ihm steckte.

Abermals liefert der Trailer Hinweise darauf, dass es in Teil acht erneut zu einem Seitenwechsel kommen könnte. Aus dem Off ist die Stimme von Oberoberbösewicht Snoke, Anführer der "Ersten Ordnung", mit den folgenden Worten zu hören: "Als ich dich fand, sah ich rohe, ungezähmte Macht." In der nächsten Szene ist sein Schüler Kylo Ren zu sehen, kurz darauf jedoch Rey. Schließt sie sich also der dunklen Seite der Macht an?