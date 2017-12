Sperre droht: Chris Froome bedankt sich bei Fans

Weitere Häme und ein beträchtlicher Imageschaden scheinen Froome jedenfalls sicher zu sein. Im Zuge der vom Radsport-Weltverband (UCI) eingeleiteten Ermittlung muss er den deutlich überschrittenen Grenzwert erklären. Sein Sky-Team verwies auf Froomes langjährige Asthma-Erkrankung. Laut Sky bedeute der auffällige Test nicht, dass Regeln gebrochen worden seien. Man versuche der Ursache für den signifikant erhöhten Wert auf die Spur zu kommen und verwies auf Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und Ernährung als mögliche Erklärungen.

Sein Team um Manager Dave Brailsford waren in diesem Jahr auch schon in die Schlagzeilen geraten, weil eine ominöse Medikamenten-Lieferung per Boten an den früheren Toursieger Bradley Wiggins 2011 nicht hinreichend erklärt werden konnte. Die britische Anti-Doping-Agentur hatte ihre Untersuchungen nach 14 Monaten kürzlich ohne Sanktionen eingestellt.

"Ich weiß genau, wie die Regeln lauten"

Froome, der aufkommende Verdächtigungen wegen seiner Dominanz im von zahlreichen Dopingskandalen gebeutelten Radsport stets vehement von sich wies, hat heuer nicht nur die Vuelta, sondern zum vierten Mal auch die Tour de France für sich entschieden. Zum verhängnisvollen Test gab er folgendes zu Protokoll: "Es ist bekannt, dass ich Asthma habe, und ich weiß genau, wie die Regeln lauten. Ich benutze einen Inhalator, um meine Symptome zu behandeln, und ich weiß, dass ich jeden Tag getestet werde, wenn ich das Trikot des Führenden trage".