George Clooney schenkte 14 Freunden je 1 Million $

Koffer mit Geld

Clooney habe jedem von ihnen einen Koffer gegeben, auch ihm, obwohl Gerber selbst Millionär ist. Er habe ihnen gesagt: "Hört zu, ich will, dass ihr wisst, wie viel ihr mir immer bedeutet habt und wie viel ihr in meinem Leben bedeutet. Ich kam nach L. A. und schlief auf eurer Couch." Ohne "die Jungs" wäre er nicht das geworden, was er sei und er wolle etwas zurückgeben. Dann verlangte Clooney, dass die Männer die Koffer öffnen.