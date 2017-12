Bei Model-Show: Am Schiff gehen die Wogen hoch

"Ich bin hier nicht in einer Selbsthilfegruppe, sondern bei ‚Austria’s Next Topmodel‘", schreit Peter. Drama, Baby! Die Situation spitzt sich zu. Eine Woche vor dem großen Finale von "Austria’s Next Topmodel" auf ATV denken jetzt alle Models nur mehr an sich und den Gewinn. Am Weg zum großen Cover-Shooting von Helsinki nach Stockholm, eskaliert die Situation endgültig. Kandidatin Allegra gerät ins Aus. Am Schiff gehen die Wogen hoch. Nach dem Aus für die Wipptalerin Daniela, kämpfen mit Peter, Max und Simone noch drei Tiroler um den Einzug ins Finale.