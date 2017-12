Frankreich: Komplettes Handyverbot an Schulen

Handys und Smartphones sind zwar bereits in Klassenzimmern in allen französischen Volksschulen und in der Unterstufe verboten. Doch die französische Regierung will das Verbot jetzt auf alle anderen Pflichtschulstufen von sechs bis 15 Jahren ausweiten. Auch in den Pausen oder beim Mittagessen sollen Schüler Handys nicht mehr benutzen dürfen, berichtet der "Guardian".

"Manchmal braucht man die Handys natürlich für den Unterricht - aber das ist eher die große Ausnahme. Heutzutage spielen Kinder nicht mehr miteinander in den Pausen", sagte Blanquer gegenüber dem Radiosender RTL. "Sie sitzen alle nur vor ihren Smartphones. Aus bildungspädagogischer Sicht ist das ein Problem." Zudem sei die Maßnahme eine Sache der "öffentlichen Gesundheit", argumentierte der Minister. Mit seinem Vorhaben setzt Blanquer ein Wahlversprechen seines Präsidenten Emmanuel Macron um.