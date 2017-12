NY: Bombe aus Lichterketten, Zucker und Schrauben

Nach dem versuchten Terroranschlag nahe dem New Yorker Times Square mit vier Verletzten kommen immer mehr Details ans Tageslicht. Ein 27 Jahre alte Mann hatte am Montag in der Früh (Ortszeit) zur Hauptverkehrszeit versucht, sich mit einer selbst gebauten Rohrbombe aus Weihnachtsbeleuchtung, Zucker, Schrauben, Streichholzköpfen und einer 9-Volt-Batterie versucht, sich selbst in die Luft zu sprengen. Er wollte damit ein Blutbad anrichten und sich für die weltweit schlechte Behandlung von Muslimen rächen, hieß es am Dienstag in unterschiedlichen Medienberichten.