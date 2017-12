Traumhochzeit ist "perfekt" und "cool"

Die Freudentränen standen Melanie Schwarzer (25) und ihrem Verlobten René Hannl (29) in den Augen, als sie am gestrigen Sonntag in der Früh die Tür zu ihrem Zuhause in Leonding öffneten. Denn draußen standen Redakteurin Simone Waldl und Fotograf Markus Wenzel von der "OÖ-Krone" sowie Anja Linhart und Dominik Grüner von LT1 und gratulierten dem Paar zum Gewinn der "Krone"-Traumhochzeit 2018.



"Hochzeit von Mama und Papa ist voll cool"

"Ein Wahnsinn! Wir haben gleich gesagt, dass wir das erst glauben können, wenn ihr wirklich vor der Tür steht!", jubelte die zukünftige Braut. René, der im Vorjahr an Krebs erkrankt ist, aber als geheilt gilt, war vor lauter Aufregung ganz heiß, während der vierjährige Sohn Jonas auf und ab hüpfte und es als "voll cool" betitelte, dass Mama und Papa am 19. Mai 2018 im Rosengarten am Pöstlingberg in Linz heiraten werden. Das Nesthäkchen der Familie, Tochter Sophia, wird im Jänner ein Jahr alt, konnte die Aufregung zwar noch gar nicht richtig verstehen, doch für die Fotos schenkte auch sie uns (hin und wieder) ihr Lächeln.