10 Paare, ein Sieger

Bei der Vorstellungsrunde letzte Woche in der "Krone"-Redaktion in Linz wurde die zehn Monate alte Tochter Sophia von Melanie Schwarzer (25) und Rene Hannl (29) noch getragen. Wenn sich ihre Eltern am 19. Mai 2018 im Rosengarten und in der Wallfahrtskirche am Linzer Pöstlingberg das Jawort geben, wird das Nesthäkchen der Familie wohl schon zwischen den Gästen herumlaufen. Denn Melanie und Rene überzeugten mit ihrer Liebesgeschichte samt Höhen und Tiefen und gewinnen die "Krone"-Traumhochzeit.



Krebs und Krankheit machten es den beiden schwer

Sophia ist die kleine Schwester von Jonas und ein absolutes Wunschkind. Doch als Melanie im siebenten Monat schwanger war, wurde bei Rene Krebs diagnostiziert. Für die junge Familie nicht der erste schwere Schicksalsschlag, wurde doch die junge Mama nach der Geburt ihres ersten Kindes Jonas (jetzt vier Jahre alt) selbst schwer krank.



"Familie hat sich das Fest verdient"

"Wer in so jungen Jahren schon so viel durchmachen musste, hat auch einmal Glück verdient", war "OÖ-Krone"-Chefredakteur Harald Kalcher von der Geschichte gerührt. Und auch die Jury, bestehend aus Partnern der Traumhochzeit (siehe Kasten rechts unten), war sich am Ende einig: "Melanie und Rene haben sich das wunderbare Fest verdient!"

Allen anderen Paaren, die sich beworben und es teils auch unter die Top-10 geschafft haben (siehe Galerie), danken wir fürs Mitmachen!