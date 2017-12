Schrottalarm in Reifenbranche: Pneus manipuliert?

Warum verlieren manche Autoreifen so schnell das Profil? Für Jean-Dominique Senard, Chef des Konzerns Michelin, liegt die Antwort auf der Hand. Während er für die hauseigenen Pneus schwärmt, stellt er klar, dass es Firmen gibt, die Reifen so produzieren, dass sie möglichst schnell kaputt sind. "Die geben es nicht zu, aber wir können es in unseren Labors beweisen."