Brutalität steigt: Mit Skateboard gegen Buslenker

Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand von Ermittlungen (die Daten aus der Videoüberwachung werden noch ausgewertet), soviel ist aber klar: Der Fahrer der Buslinie N5 (Nightline) wurde gegen zwei Uhr morgens von einem Fahrgast in der Nähe der Haltestelle Neustift mit Fäusten und einem Skateboard (!) attackiert. Der Fahrer musste ins Krankenhaus.

Vor wenigen Tagen wurde eine Kontrollorin der Securitas (kontrolliert für die Holding Graz Öffi-Tickets) von zwei Frauen in die Ohnmacht geprügelt. Sie erlitt eine Gehirnerschütterung.

Ebenfalls im Dezember wurde ein Kontroller von zwei Fahrgästen mit Faustschlägen in den Magen traktiert. Auch im Dezember erlitt eine Kontrollorin Verletzungen am Oberarm. Im Juli wurde ein Kontrollor auf die Straße gestoßen. Kontrolloren wurde ins Gesicht geschlagen, das Handgelenk verdreht. Ein Kontrollor wurde aus der Bim gestoßen.

Diese Liste ließe sich leider noch sehr lange fortführen…

34 Mal Krankenstand

"Schubsereien und Beschimpfungen sind beinahe alltäglich geworden", so Holding-Graz-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler. Die Übergriffe auf Fahrer und Kontrollore würden eindeutig zunehmen; auch an Brutalität. 34 Mal (!) waren allein heuer die Übergriffe auf Öffi-Lenker und Kontrollore so heftig, dass die Betroffenen in den Krankenstand mussten. Zum Vergleich: 2016 geschah dies 19 Mal, von 2013 bis 2015 "nur" 13 Mal.

Vidoüberwachung und Schulung

Die Holding Graz setzt verstärkt auf Videoüberwachung in den Öffis und schult ihre Mitarbeiter zudem, damit sie in brenzligen Situation deeskalieren lernen.

Von: Gerald Richter