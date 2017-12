Der Ausweg aus der Zwei-Klassen-Medizin

Auch bei den Regierungsverhandlungen ist in Diskussion, "Länderkommissionen" einzusetzen, die die Aufteilung der Geldmittel verhandeln. Die Umleitung vieler Patienten von den Spitälern zu niedergelassenen Ärzten macht Sinn: Denn ein Spitalstag kostet im Schnitt 840 Euro, eine Behandlung in der Ordination nur 58 Euro. Pichlbauer: "Ich bin für eine lange Übergangsfrist, damit das neue System vorbereitet werden kann, aber dann an einem Tag in Kraft tritt."

Hin- und herschieben von Millionen soll aufhören

Derzeit sieht es so aus, als ob nur die Gebietskrankenkassen fusioniert werden sollen. Die Betriebskrankenkassen würden sich ihre Kosten ohnedies selber zahlen, Selbstständige und Beamte hätten ein anderes System (keine Arbeitgeberbeiträge). Pichlbauer warnt davor, eigene Kassen für Unselbstständige, Beamte und Unternehmer zu belassen: "Da sieht man dann erst recht die Zwei-Klassen-Medizin, weil z. B. die Beamten jetzt schon großteils bessere Leistungen haben als die Versicherten bei den Gebietskrankenkassen."