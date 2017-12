Zoo-Direktion tötet kerngesunde Braunbären

"Mit dem, was wir heute über Bären wissen, müssen wir zu dem Schluss kommen, dass unsere Anlage im Zoo von Aalborg nicht mehr aktuell ist. Aufgrund des Alters der Braunbären haben wir beschlossen, sie nicht in einen anderen Zoo zu schicken. Zudem ist die Nachfrage nach alten Bären sehr gering. Allein aus diesem Grund würde es keinen Sinn machen, einen neuen Zoo für die Braunbären zu finden", begründete der Zoo seinen Schritt in einem Facebook-Posting.