Nach Abo-Ende: Ärger mit Bezahl-TV

Leser Erich R. zog zu seiner Lebensgefährtin. Da diese bereits Bezahl-Fernsehen bezieht, kündigte er sein eigenes Abo - was übrigens ganz generell noch lange kein Grund für eine vorzeitige Kündigung des Abonnements ist. In dem Fall akzeptierte der Anbieter die Kündigung aber kulanterweise und bestätigte sie auch telefonisch. Trotzdem buchte man vom Konto des Niederösterreichers weiter regelmäßig den Betrag für das Fernseh-Abo ab. In Summe knapp 230 Euro, weshalb das Paar letztlich die Ombudsfrau um Hilfe bat.

Nach mehrmaliger Nachfrage teilte Sky mit, dass man die lange Bearbeitungsdauer bedaure. Die Rücküberweisung des Betrages habe man außerdem veranlasst.