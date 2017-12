Vermisste Vierbeiner und Hunde zur Vergabe

Seit dem 17. Oktober wird der vier Jahre alte Britisch-Kurzhaar-Kater Balu vermisst. Er ist einfärbig grau und sehr groß. Ein besonderes Merkmal ist eine Schiene im rechten Oberschenkel, die man spürt, wenn man ihn an dieser Stelle streichelt. Balu ist sehr zutraulich und neugierig. Er steigt auch gerne in fremde Autos. Entlaufen am Kremserberg in St. Pölten, Hinweise bitte an Tel.: 0676/335 21 33.