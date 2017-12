Tillerson freut sich auf türkis-blaue Regierung

2000 Delegierte aus 57 Staaten in Wien

Eröffnet wurde der Ministerrat der OSZE mit einer Plenarsitzung, in der sich alle Minister zu Wort melden konnten. Am Nachmittag finden mehrere Gespräche mit hochkarätigen Teilnehmern statt, in denen es neben dem Thema Ukraine etwa um den Kampf gegen Radikalisierung und den Schutz von Christen geht. Insgesamt kommen 2000 Delegierte aus 57 Staaten nach Wien.

Kurz warnte in seiner Eröffnungsrede auch vor einer neuen Krise innerhalb der OSZE, ausgelöst durch einen internen Budgetstreit. "Wir brauchen hier eine Lösung, um eine stabile Basis für die Finanzierung der Organisation nicht zu gefährden. Die Vertrauenskrise unter unseren Ländern hält an. Diesem Trend müssen wir uns entgegenstemmen, denn ein Mehr an Sicherheit wird es nur mit einem Mehr an Vertrauen geben", so Kurz.