Wien-Insider wirbt auf Facebook für Terroristen

"Es gibt Geschwister, die brauchen unsere Unterstützung. Wer helfen möchte, sollte sich mit Dschabhat Fatah asch-Scham auseinandersetzen. Sie geben ihr Leben für den Islam." - Mit diesem Appell wendet sich Wien-Insider Erkan S. an seine Fans auf Facebook.

Zum besseren Verständnis: Bei der angeführten Organisation handelt sich um den neuen Namen für eine alte Terroreinheit, nämlich die Al-Nusra-Front. Diese war früher Teil von Al-Kaida und schloss sich später dem IS an. Das Ziel der Dschihadisten: Beseitigung des Assad-Regimes und Errichtung eines salafistischen Kalifats in Syrien.