Kim Kardashian baut ihr Beauty-Imperium aus

Dedanovic schrieb auf Instagram aufgeregt: "Als ich das Projekt begonnen habe, fühlte ich mich unsicher, verängstigt und wusste nicht, was ich erwarten sollte. Und dann wurde dieses Erlebnis zum Highlight meiner Karriere. So emotional, so roh, so echt. Wenn ihr Make-up und Beauty mögt, wird das eure Lieblingsshow."