Palästinenser: "Trump erklärt Muslimen den Krieg"

US-Präsident Donald Trump "erklärt den Krieg im Nahen Osten, er erklärt Krieg gegen 1,5 Milliarden Muslime und Hunderte Millionen Christen, die nicht akzeptieren werden, dass die heiligen Stätten völlig unter israelischer Hegemonie sind", so Hassassian. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, haben verschiedene Palästinensergruppen in einer gemeinsamen Aussendung "Drei Tage des Zorns" ausgerufen. Diese beginnen am Mittwoch.