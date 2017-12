Xmas-Shopping mit mytaxi: -50% an Adventsamstagen

Ihre Xmas-Fahrt zum halben Preis können Sie sofort oder bis zu vier Tage im Voraus via App buchen und an folgenden Samstagen einlösen: 9., 16., 23. Dezember. Und am Freitag, den 8. Dezember schenkt Ihnen mytaxi sogar 80 Prozent des Fahrpreises. Sie müssen lediglich die mytaxi-App kostenlos downloaden, sich registrieren und ein Zahlungsmittel hinterlegen. Alle Infos finden Sie HIER.

"Her mit dem Trinkgeld!" - ruft der Weihnachtsmann!

Hohoho … Heuer hat der alte Herr etwas ganz besonderes vor. Er hat eine außergewöhnliche Vereinbarung mit mytaxi, dem freundlichen, fairen und sicheren Taxi getroffen. Die Vereinbarung lautet: Motiviere die Menschen, die vom 1. bis 24. Dezember mit mytaxi in Wien unterwegs sind, ihrem Taxifahrer per App ein Trinkgeld zu überlassen.