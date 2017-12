Neues Tierheim in Osttirol ab Jänner geöffnet

Jahrelang hatte man in Osttirol für ein eigenes Tierheim gekämpft. Mit Hilfe des Landes Tirols, des Gemeindeausgleichsfonds und der Osttiroler Gemeinden konnte die Finanzierung des Baus gesichert werden. Jetzt ist das Gebäude zwar fertig, aber "es sind noch behördliche Verfahren ausständig und die Inneneinrichtung ist noch unvollständig", erklärt Christine Zangerl vom Osttiroler Tierschutzverein.

"Geldmangel ist nach wie vor ein Problem"

Endgültig soll die Eröffnung im Jänner 2018 durchgeführt werden. An die 100 Katzen und sechs bis acht Hunde können dann ins Tierschutzhaus einziehen. "Der Geldmangel ist aber trotzdem immer unser größtes Problem. Denn es müssen jährlich 150 Katzen und an die 50 Hunde mit Futter versorgt werden", so Zangerl.Wer helfen will, kann zum Beispiel am 8. Dezember beim Fressnapf in Lienz für die herrenlosen Tiere einkaufen. Der Osttiroler Tierschutzverein ist ebenfalls mit einem Info-Stand von 10 bis 17 Uhr vertreten.

Claudia Fischer, Kronen Zeitung