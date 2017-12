16 Millionen Euro für Parks, Beleuchtung, Radwege

- Park in der Smart-City: Gewaltige 10,1 Millionen Euro fließen in die Gestaltung des öffentlichen Raums in der neuen Smart-City bei der List-Halle (Parks, Straßen, die Umfeldgestaltung für den neuen Schulcampus usw.) - 2,7 Millionen Euro steuern die Investoren bei (Wegraz, List), den Rest stemmt die Stadt. Die Umsetzung der Maßnahmen folgt Schritt für Schritt bis 2022.

- Radwege: Zwei Millionen Euro fließen in neue Radwege, die Hälfte kommt vom Land. Die Projekte: Lückenschlüsse in der Alte Poststraße, am Kalvariengürtel und in der Triesterstraße; Geh- und Radweg in der Gradnerstraße-Ost. Es werden Radabstellanlagen ausgebaut und Gefahrenstellen auf Radwegen beseitigt.

- Beleuchtung: 1,6 Millionen Euro werden in neue Beleuchtung entlang der Bim-Linien 1, 5 und 7 investiert. Weil die Bim-Oberleitungen erneuert werden müssen, nutzt man die Chance für Gemeinschaftsanlagen aus Oberleitung und Licht.

- Parks: Der Meranpark wird um 410.000 Euro saniert (250.000 kommen von der Stadt). Für den Reininghaus-Park werden Planungsmittel von 282.000 Euro freigegeben (ca. sechs Millionen kostet dann die Umsetzung).

- Straßenraum: Der Bereich Wiener Straße/Zeilergasse wird umgestaltet (590.000 Euro), ebenso der Bereich Erna-Diez-Straße/Grillweg (912.000 Euro).

Von: Gerald Richter