Justiz sperrt „Touristen“ weg

Nicht weniger als 34 Einbrüche in Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark konnten nun in Zusammenarbeit von burgenländischen und ungarischen Beamten restlos aufgeklärt werden. Mircea M., ein 30-jähriger Rumäne, und sein Komplize Konstantin D. (40) aus Serbien hatten meist Firmen und abgestellte Fahrzeuge geknackt. Werkzeug und elektrische Geräte wurden nach den Coups in Rumänien verscherbelt. Wert der Beute: mehr als 142.000 Euro.

Aufgrund von gesicherten Spuren an den Tatorten und im ungarischen Versteck konnten die Kriminellen schließlich überführt und verhaftet werden. Mittlerweile wurden die beiden Einbrecher bereits am Landesgericht Eisenstadt zu langjährigen unbedingten Haftstrafen verurteilt. Der Akt wurde nun vom Landeskriminalamt offiziell geschlossen. "Die Vorgehensweise der Täter wurde von Spezialisten genauestens durchleuchtet und archiviert. Der Fall ist abgeschlossen", erklärt Oberst Helmut Greiner stolz.

Josef Poyer, Kronen Zeitung