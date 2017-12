Models machen Mode: Chic wie Heidi oder Bella

Heidis deutsche Kollegin Lena Gercke brachte nun ebenfalls selbst entworfenes Gewand auf den Markt - wenngleich nicht ganz so feierliches wie das vom Blondi aus Bergisch Gladbach: Die einstige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin stellte acht Sweater unter dem Label "LeGer by Lena Gercke" vor. Durchwegs bequeme Labber-Pullover, die etwa die Aufschrift "All The Jingle Ladies" tragen.