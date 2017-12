Krankenkassen: ÖVP-Landeskaiser gegen Kurz-Pläne

Vom Tiroler Frust könnte Rupprechter profitieren

Hinter dieser Kritik an den möglichen Absichten einer künftigen ÖVP/FPÖ-Koalition verbergen sich allerdings noch ganz andere Motive. Den ÖVP-Politikern in den Bundesländern wird zunehmend bewusster, dass es Parteichef Kurz mit seinem Durchgriffsrecht ernst meint. Eine Tiroler Landesrätin hat gestern offen beklagt, dass die Länder in die Koalitionsverhandlungen kaum eingebunden werden. Auch von Informationsdefiziten ist die Rede. Ein Nutznießer des Tiroler Frusts könnte Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter sein, der in der Regierung bleiben könnte, damit der Westen stillhält.

Kronen Zeitung