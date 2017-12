Mario Centeno ist neuer Chef der Eurogruppe

Auch Schelling hatte Interesse

Auch Österreichs Finanzminister Hans Jörg Schelling rechnete sich bis vor Kurzem noch Chancen auf den Posten aus. Nachdem er von der Europäischen Volkspartei nicht für die Wahl nominiert wurde, gab er bekannt, dass er für die nächste Bundesregierung nicht mehr zu Verfügung stehen werde.

Centeno studierte Wirtschaftswissenschaften in Lissabon, bevor er 1995 in die USA zog, wo er an der renommierten Harvard-Universität promovierte und dort auch seinen Master in Wirtschaft machte. Im Jahr 2000 kehrte er mit seiner Frau und den drei Kindern in die Heimat zurück, wo er in den Folgejahren verschiedene Posten bei der Bank von Portugal besetzte.

Centeno spricht ingesamt sechs Sprachen

Seit knapp vier Jahren ist er Sonderberater des Geldinstituts. Zudem ist er Buchautor und Gastprofessor an der Lissaboner "Universidade Nova". Centeno spricht laut Lebenslauf neben Portugiesisch fünf weitere Sprachen.

Als unabhängiges Mitglied der Parlamentariergruppe der Sozialistischen Partei (PS) sitzt Centeno seit Herbst 2015 im portugiesischen Parlament. Im November 2015 wurde er zum Finanzminister des Kabinetts von António Costa ernannt.