Schön gepflegt nach den Feiertagen

"Die Hülle fallen lassen"

Durch das mangelnde Tageslicht, viele Naschereien und nur wenig Bewegung erscheint auch die Haut nicht gerade in Topform. Sie wirkt müde, fahl und devitalisiert. Was sie braucht, ist ein Weckruf: Mit einem Peeling kann man den unschönen Grauschleier aus abgestorbenen Hautschüppchen ganz einfach abzustreifen und die darunter verborgene, strahlende Haut zum Leben erwecken. Die sanften Rubbelkuren regen die Durchblutung an und verhelfen so zu einem frischeren Aussehen.