"Die personifizierte Selbstkontrolle ..."

Am Ende des Buchs schenken die "Falter"-Redakteurinnen ihren durchhaltestärksten Leser noch etwas mehr Analyse: "Eines kann Sebastian Kurz, bei aller schillernden Beliebigkeit, nicht verhehlen: Er ist, schon rein aus seiner Biografie heraus, ein Kind des Neoliberalismus und aufgrund seiner Karriere ein Produkt seiner Partei, der ÖVP. Anpassung statt Protest, Leistung statt Provokation sind seine Leitplanken. Aber innerhalb dieses Spektrums ist er maximal beweglich. 'Ideologisch ist Kurz noch nie aufgefallen, schon in seiner Zeit als Nachwuchspolitiker nicht.' 'Er sieht sich jenseits von links und rechts, er denkt in Best-Practice-Kategorien.' 'Beliebigkeit, mehr nicht.' Das sind die Aussagen von Beobachtern quer durch die Jahre, die mit ihm zu tun hatten."

"Postheroische Körperlichkeit"

Und vermutlich wird Sebastian Kurz, der dem Autor dieser Zeilen als stets unkapriziös bekannt ist, vielleicht über eine versuchte Charakterisierung als "Messias der Postdemokratie" im Buch der "Falter"-Duos etwas schmunzeln können: Laut der Philosophin Isolde Charim stehe der ÖVP-Chef nämlich für "eine postheroische Körperlichkeit", "jung, schlank, akkurat gegelte Haare, enge Anzüge".