Wien bei Mobilität in den globalen Top Ten

Das Wien-Ergebnis in den drei Unterkategorien im Detail: Lediglich Platz 22 gibt es im Teilbereich "Menschen". Laut den Angaben von Arcadis geht es in dieser Kategorie um die soziale bzw. menschliche Komponente der Mobilität. In der Kategorie "Planet" liegt Wien wie auch in der Gesamtbewertung auf dem sechsten Platz. Analysiert wurden hier "die ökologischen Auswirkungen der Mobilität und die Mobilitätsstrategien der Metropolen". Europas Städte belegen hier alle Top-Ten-Plätze.

In der dritten Unterkategorie "Profit" schafft es Wien auf den ebenfalls beachtlichen neuten Platz. In diesem Bereich wurden "Effizienz und Verlässlichkeit" der städtischen Mobilitätssysteme zur Förderung von Wachstum und Wirtschaft untersucht.