Frau Holle bleibt uns auch weiterhin erhalten

Am Montag ziehen dichte Wolkenfelder durch und an der Alpennordseite sowie im Norden und Osten schneit es leicht bis mäßig. Im Tagesverlauf gehen die Niederschläge unterhalb von 400 bis 700 Metern allmählich in Regen über. Zwischen dem Hochkönig und dem Ötscher werden die Schneefälle zum Abend hin aber intensiver. Der Süden ist wetterbegünstigt, hier überwiegt mit föhnigen Auflockerungen sogar sonniges Wetter. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, am Alpenostrand und in Föhnstrichen auch kräftig aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen betragen zwischen minus zehn bis plus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen reichen von minus zwei bis plus fünf Grad.

Mit einer nördlichen Strömung stauen sich am Dienstag an der Alpennordseite vom Tiroler Unterland ostwärts bis ins westliche Niederösterreich die Wolken und es schneit immer wieder, oft auch anhaltend und zunächst auch kräftig. Aber auch abseits der Staulagen kommt es im Norden und Osten am Nachmittag zu ein paar Regen- oder Schneeschauern. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 800 Metern Seehöhe. Wetterbegünstigt ist der Süden, aber auch hier ziehen ein paar dichte Wolken durch. Die Frühtemperaturen betragen minus sieben bis plus zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen ein bis sechs Grad.