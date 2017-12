Wienerin (11) geigt sich ins „Supertalent“-Finale

Für ihre Darbietung, für die Allegra ein Medley aus klassischen Stücken zusammengestellt hatte und bei der sie dazwischen die Ballade "You Raise Me Up" sang, bekam die Wienerin im Saal Standing Ovations. Und auch Dieter Bohlen konnte seine Begeisterung fast nicht zügeln. "Allegra, das Ding bei dir ist: Der Ton ist wirklich klasse. Du hast so einen schönen Klang, gerade in den unteren Tönen. Das geht einem ans Herz. Wahnsinn!" Und weiter: "Du bist die beste Geigerin, die wir hier in allen Staffeln gesehen haben."