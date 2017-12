Pkw kracht in Reisebus: Zwei Tote, 25 Verletzte

Horrorcrash im Südburgenland: Am späten Samstagabend sind im Bezirk Jennersdorf ein Pkw und ein Reisebus zusammengestoßen, der Bus krachte anschließend in eine Mauer. Zwei Menschen starben, 25 Menschen wurden verletzt - zwei davon schwer. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten die ganze Nacht.