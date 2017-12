Lkw-Fahrer schleppte Illegale

Die bulgarische Version von Grimms Märchen tischte ein Lkw-Fahrer jetzt am Landesgericht in Eisenstadt auf. Denn der Mann war angeklagt, 18 Flüchtlinge aus dem arabischen Raum illegal in seinem Lkw mitgenommen zu haben. Bis zuletzt stritt der Beschuldigte alles ab und gab dabei hanebüchene Erklärungen zum Besten.